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Birol Güven, Sinema Genel Müdürü oldu

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Dizi ve film yönetmeni, senarist Birol Güven, Sinema Genel Müdürü olarak atandı.

23 Şub 2024 - 12:30 - Gündem

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