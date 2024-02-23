Alanya'da korkunç olay: 4. kattan düştü

Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki İ.A., bir apartmanın tadilat işleri için kurulan iskelede çalışırken bir anlık dikkatsizlik sonucu düştü.

DURUMU İYİ

Olayı gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından İ.A., Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hastanede yapılan tedavinin ardından İ.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.