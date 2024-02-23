Alanya'da korkunç olay: 4. kattan düştü

Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki İ.A., bir apartmanın tadilat işleri için kurulan iskelede çalışırken bir anlık dikkatsizlik sonucu düştü.
DURUMU İYİ
Olayı gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından İ.A., Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI
Hastanede yapılan tedavinin ardından İ.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.