- Asayiş

Alanya'da korkunç olay: 4. kattan düştü

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Alanya'da Payallar Mahallesi'nde bir inşaatın tadilat işleri için çalışan işçi 4. kattan düşerek yaralandı.

Alanya'da korkunç olay: 4. kattan düştü mask
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Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki İ.A., bir apartmanın tadilat işleri için kurulan iskelede çalışırken bir anlık dikkatsizlik sonucu düştü.

DURUMU İYİ

Olayı gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından İ.A.,  Alanya  Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hastanede yapılan tedavinin ardından İ.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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23 Şub 2024 - 12:31 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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