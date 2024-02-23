Yaşlı çift doğalgazdan zehirlendi

Burdur'da Mehmet (80) ve Fatma Üstün (78) çifti evlerinde ölü bulundu. İncelemede, çiftin doğal gaz kombi bacasının yerinden çıkmasıyla sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.
Atatürk Mahallesi Fahri Şentürk Caddesi'ndeki bir binanın birinci katında oturan Mehmet-Fatma Üstün çiftine telefonla ulaşamayan yakınları, dün saat 19.00 sıralarında eve geldi. Çilingir ile kapıyı açıp, eve giren ailenin yakınları, Mehmet Üstün'ü yatağında, Fatma Üstün'ü ise banyoda hareketsiz halde buldu. İhbarla adrese gelen sağlık ekibi, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekibinin doğal gaz zehirlenmesinden şüphelenilmesi üzerine doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri de çağrıldı. Ekiplerin yaptığı ölçümde, evde karbonmonoksit gazı belirlendi. Doğal gaz kombisinin bacasının yerinden çıktığı, gazın içeri dolduğu tespit edildi. Çiftin cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürülürken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.