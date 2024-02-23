Antalya'dan sonra şimdi de Kıbrıs...Sahillerde cansız beden sayısı artıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahillerinde bir cansız beden daha görüldü. Son tespit edilen cansız beden ile 8 Ocak-22 Şubat tarihleri arasında kıyıya vuran ceset sayısı 7’ye yükseldi.
KİMLİK TESPİT EDİLMEDİ
Bulunan cansız bedenin erkek olduğu ve kimlik tespiti henüz yapılmadığı ifade edildi. Sahillere vuran cansız bedenlerin Avrupa Birliği (AB) ya da GKRY tarafından Akdeniz’e açılan düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülüyor.
7'YE YÜKSELDİ
İlk cansız bedenin 8 Ocak'ta bulunduğu Kıbrıs'ta çürümeye başlamış bedenin kadının ait olduğu kaydedilmişti. Ardından ise 14 Ocak, 22 Ocak tarihlerde bir cansız beden 31 Ocak'ta ise 2 cansız beden bulunmuştu. 5 Şubat'ta ise vücut bütünlüğü bozulmuş bir cansız beden kıyıya vurmuştu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.