23 Şub 2024 - 11:31- Asayiş G:

Antalya'dan sonra şimdi de Kıbrıs...Sahillerde cansız beden sayısı artıyor

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Antalya ve Muğla'da bulunan cansız bedenlerin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahillerinde bir kişinin daha cansız bedeni kıyıya vurdu

Antalya'dan sonra şimdi de Kıbrıs...Sahillerde cansız beden sayısı artıyor mask
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahillerinde bir cansız beden daha görüldü. Son tespit edilen cansız beden ile 8 Ocak-22 Şubat tarihleri arasında kıyıya vuran ceset sayısı 7’ye yükseldi.

KİMLİK TESPİT EDİLMEDİ

Bulunan cansız bedenin erkek olduğu ve kimlik tespiti henüz yapılmadığı ifade edildi.  Sahillere vuran cansız bedenlerin Avrupa Birliği (AB) ya da GKRY tarafından Akdeniz’e açılan düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülüyor.

7'YE YÜKSELDİ

İlk cansız bedenin 8 Ocak'ta bulunduğu Kıbrıs'ta çürümeye başlamış bedenin kadının ait olduğu kaydedilmişti. Ardından ise 14 Ocak, 22 Ocak tarihlerde bir cansız beden 31 Ocak'ta ise 2 cansız beden bulunmuştu. 5 Şubat'ta ise vücut bütünlüğü bozulmuş bir cansız beden kıyıya vurmuştu. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Son, Ocak

23 Şub 2024 - 11:31 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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