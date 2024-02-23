Akaryakıtta muhteşem fırsat: Tam 175 TL indirim

16 Şubat’ta başlayan ve 31 Mart’a kadar devam edecek olan kampanya kapsamında, Bankkart ile anlaşmalı akaryakıt istasyonlarından Bankkart POS’undan yapılan 750 TL ve üzeri dördüncü akaryakıt veya otogaz harcamasına 175 TL bankkart lira hediye edilecek. Kampanyaya katılmak için müşterilerin, Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesi üzerinden Bankkart Mobil veya bankkart.com.tr’den başvuru yapmaları gerekiyor. Her müşteri, kampanya boyunca toplamda en fazla 175 TL bankkart lira kazanabilecek.
Ziraat Bankası’nın bu kampanyası, müşterilerine akaryakıt harcamalarında ekonomik bir destek sağlarken, aynı zamanda bankanın sunduğu güncel fırsatları da takip etmelerini teşvik ediyor. Bankanın resmi internet sitesindeki kampanyalar sayfası üzerinden diğer avantajlı tekliflere de göz atılabilir.
Ziraat Bankası’nın müşterilerine yönelik bu kampanyası, akaryakıt alımlarında tasarruf etmek isteyenler için önemli bir fırsat olarak dikkat çekiyor. Kampanya boyunca sunulan bankkart liralar, müşterilere ekonomik anlamda rahat bir nefes aldırırken, bankanın müşteri odaklı hizmet anlayışını bir kez daha ortaya koyuyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.