BŞB’den Alanya’daki üniversitelilere çorba ikramı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı geleneksel hale getirdiği çorba ikramını bu yıl da sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencilerine hafta içi her gün çorba ikramında bulunuyor. Pazartesi gününden itibaren kampüs girişinde kurulan stantta öğrenciler, ikram edilen çorbalarını afiyetle içiyor. Büyükşehir Belediyesi’nin, hafta içi her gün üniversite öğrencilerine perşembe günleri de hal esnafı ve çalışanlarına çorba ikramı devam edecek. (Antalya BŞB/BÜLTEN)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.