23 Şub 2024 - 11:19- Gündem G:

Korkunç olay! Parkta cenin bulundu

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İstanbul'da Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısındaki parkta 2 ya da 3 aylık cenin bulundu.

Korkunç olay! Parkta cenin bulundu mask
Korkunç olay! Parkta cenin bulundu
Korkunç olay! Parkta cenin bulundu
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Sultangazi'de Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki parkta bulunan cenin polis ekiplerini harekete geçirdi. Kutu içerisinde bulunan cenin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısında bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parktan geçen lise öğrencileri gördükleri kutudan şüphelendi. Öğrenciler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kutunun içerisinde cenin buldu. Ceninin yaklaşık 2 ya da 3 aylık olduğu tahmin ediliyor. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: DHA

# cenin, İstanbul, Polis, Gelen, eğitim

23 Şub 2024 - 11:19 - Gündem

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