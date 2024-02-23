Korkunç olay! Parkta cenin bulundu

Sultangazi'de Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki parkta bulunan cenin polis ekiplerini harekete geçirdi. Kutu içerisinde bulunan cenin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısında bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parktan geçen lise öğrencileri gördükleri kutudan şüphelendi. Öğrenciler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kutunun içerisinde cenin buldu. Ceninin yaklaşık 2 ya da 3 aylık olduğu tahmin ediliyor. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.