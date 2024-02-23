Feci kaza! Otomobil tıra çarptı: 6 yaralı

Tokat'ta otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 6 kişi, yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Niksar ilçesi Kavlağanlık mevkisinde meydana geldi. Gürsel Yıldırım idaresindeki 19 HF 134 plakalı otomobil, Salih Sabahyeli idaresindeki 58 ADE 352 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada 2 sürücü ile Fatma Yıldırım, Mehmet Ertürk, Melih Ertürk ve Ali Orhan ve yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.