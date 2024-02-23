23 Şub 2024 - 11:13- Gündem G:

Feci kaza! Otomobil tıra çarptı: 6 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Tokat'ta otomobil arkadan tıra çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Feci kaza! Otomobil tıra çarptı: 6 yaralı mask
Feci kaza! Otomobil tıra çarptı: 6 yaralı
Feci kaza! Otomobil tıra çarptı: 6 yaralı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Tokat'ta otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 6 kişi, yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Niksar ilçesi Kavlağanlık mevkisinde meydana geldi. Gürsel Yıldırım idaresindeki 19 HF 134 plakalı otomobil, Salih Sabahyeli idaresindeki 58 ADE 352 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada 2 sürücü ile Fatma Yıldırım, Mehmet Ertürk, Melih Ertürk ve Ali Orhan ve yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA

# Tır, kaza, Tokat, Otomobil, Soruşturma, kişi, ilgili

23 Şub 2024 - 11:13 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

İstanbul kentsel dönüşüme giriyor! Karar Resmi Gazetede mask
İstanbul kentsel dönüşüme giriyor! Karar Resmi Gazetede
Korkunç kaza! Tomruk yüklü kamyon karşı şeride geçerek otomobile çarptı mask
Korkunç kaza! Tomruk yüklü kamyon karşı şeride geçerek otomobile çarptı
Motosikletle bisiklet çarpıştı: 4 yaralı mask
Motosikletle bisiklet çarpıştı: 4 yaralı
Feci kaza! Ciple servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı mask
Feci kaza! Ciple servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı
Jandarma Genel Komutanlığı'na personel alımı yapılacak mask
Jandarma Genel Komutanlığı'na personel alımı yapılacak
ASELSAN'ın yeni hedefi NATO ihaleleri ve Doğu Avrupa mask
ASELSAN'ın yeni hedefi NATO ihaleleri ve Doğu Avrupa
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber