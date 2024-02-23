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Yengesini başka bir adamla yatakta yakaladı: O anları kameraya alarak...

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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Yengesini ağabeyinin evinde başka bir erkekle yakalayan adamın ifşa ettiği ihanet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıların büyük bir bölümü görüntülere yorum yapmayı ihmal etmedi.

Yengesini başka bir adamla yatakta yakaladı: O anları kameraya alarak... mask
Yengesini başka bir adamla yatakta yakaladı: O anları kameraya alarak...
Yengesini başka bir adamla yatakta yakaladı: O anları kameraya alarak...
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Sosyal medyada yengesi ve yengesinin sevgilisini ağabeyinin evinde yakalayan bir adamın cep telefonuyla kaydederek ifşa ettiği görüntüler çok konuşuldu.

Yengesi ve sevgilisini iç çamaşırlarıyla yarı çıplak halde basan adamın görüntülerde, "Ağabeyimin namusunun yanında çırılçıplak ne işin var?



Ben ikinizi yakaladım değil mi? Namusuma ikinizi de öldürürüm. Allah'ıma dinime ikinizi de öldürürüm. Ben bununla yengemi ağabeyimin evinin içinde yakaladım" ifadelerini kullandı.



Mehmet Ağabey diyerek seslenen yenge ise görüntülerde ilk olarak bir kanepenin yanında saklanırken sonrasında sevgilisinin yanına gelerek, "Vallahi bildiğin gibi değil. Onun suçu yok" sözleriyle savunmaya çalıştı.



O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.



Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben ne izledim ya" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sonuna kadar inkar etmeleri şoku" yorumunu yaptı.

# Sosyal

23 Şub 2024 - 10:56 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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