Yengesini başka bir adamla yatakta yakaladı: O anları kameraya alarak...

Sosyal medyada yengesi ve yengesinin sevgilisini ağabeyinin evinde yakalayan bir adamın cep telefonuyla kaydederek ifşa ettiği görüntüler çok konuşuldu.

Yengesi ve sevgilisini iç çamaşırlarıyla yarı çıplak halde basan adamın görüntülerde, "Ağabeyimin namusunun yanında çırılçıplak ne işin var?





Ben ikinizi yakaladım değil mi? Namusuma ikinizi de öldürürüm. Allah'ıma dinime ikinizi de öldürürüm. Ben bununla yengemi ağabeyimin evinin içinde yakaladım" ifadelerini kullandı.





Mehmet Ağabey diyerek seslenen yenge ise görüntülerde ilk olarak bir kanepenin yanında saklanırken sonrasında sevgilisinin yanına gelerek, "Vallahi bildiğin gibi değil. Onun suçu yok" sözleriyle savunmaya çalıştı.





O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.





Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben ne izledim ya" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sonuna kadar inkar etmeleri şoku" yorumunu yaptı.