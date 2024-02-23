Alanya’da icradan satılık daire

ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Alanya’nın Hacet Mahallesi’nde bulunan 74 metrekare genişliğindeki daire icra kararı ile satışa çıkarıldı. Muhammen bedeli, 2 milyon 590 bin TL olan taşınmazın satışı 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgi için ilan metnini tıklayınız. (Mazlume GÖKTAŞ)

Kaynak: Haber Merkezi