Alanya’da icradan satılık 1+1 daire

ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde bulunan 40 metrekare genişliğindeki daire icra kararı ile satışa çıkarıldı. Muhammen bedeli, 1 milyon 500 bin TL olan taşınmazın satışı 4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgi için ilan metnini tıklayınız. (Mazlume GÖKTAŞ)

Kaynak: Haber Merkezi