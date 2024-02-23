- Ekonomi

Alanya’da icradan satılık 1+1 daire

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Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde bulunan 40 metrekare genişliğindeki daire icra kararı ile satışa çıkarıldı

Alanya’da icradan satılık 1+1 daire mask
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ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde bulunan 40 metrekare genişliğindeki daire icra kararı ile satışa çıkarıldı. Muhammen bedeli, 1 milyon 500 bin TL olan taşınmazın satışı 4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgi için ilan metnini tıklayınız. (Mazlume GÖKTAŞ)

Kaynak: Haber Merkezi

# 2024, Alanya

23 Şub 2024 - 10:47 - Ekonomi

Mahreç  Mazluma Göktaş

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