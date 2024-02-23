- Asayiş

Otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken kurşun yağmuruna tutuldu

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Adana'da otomobiliyle trafik ışıklarında bekleyen Baran Gül (19), motosikletli ve kasklı 2 şüphelinin silahlı saldırısında ağır yaralandı.

Otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken kurşun yağmuruna tutuldu mask
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17 Şubat'ta meydana gelen olayda Adana'nın en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi'nde, otomobiliyle, trafik ışıklarında bekleyen Baran Gül'ün yanına motosikletli ve kasklı 2 şüpheli yaklaştı. Şüphelilerden biri, otomobilin açık olan penceresinden uzattığı tabancayla peş peşe ateş açtı. Olayın ardından motosikletli şüpheliler kaçtı. 

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hastaneye kaldırılan Gül'ün çok sayıda ameliyat geçirdiği ve hayati tehlikesinin ise sürdüğü belirtildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

# Gelen, Cinayet, sevk, Atatürk

23 Şub 2024 - 10:31 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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