İlaç fiyatlandırmasında yeni karar: Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile söz konusu karar geçici bir madde eklendi.
2024 YILINDA DA UYGULAMA DEVAM EDECEK
Alınan karara göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan Türk lirası cinsinden Euro değeri, 2024'te de uygulanmaya devam edilecek. Geçici konulan maddeye göre Türk Lira cinsinden Euro değeri 2024 yılında da uygulanmaya devam edecek. Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri 2023 yılı Aralık ayında %25 arttırılarak, yeni dönemsel Avro değeri 17,5483 TL olarak belirlenmişti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.