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MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonunda 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi mask
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MSB, Irak'ın kuzeyinde terör örgütleriyle sıcak teması sürüyor. Pençe-Kilit operasyonunda 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirdi."

Kaynak: Haber Merkezi

23 Şub 2024 - 10:07 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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