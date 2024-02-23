FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına 15 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alıp, içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan bazı kişilerin, görev yaptıkları illerdeki büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanıp, sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edildi. Haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan, daha önceden ilişikleri kesilmiş 5'i subay, 1'i astsubay, 1'i askeri öğrenci ile 8'i sivil olmak üzere 15 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.