23 Şub 2024 - 09:49- Gündem G:

Arkadaşından aldığı 6500 lirayı vermemek için arkadaşını öldürdü

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İstanbul'da bir kişi, kıraathane işletmecisinden aldığı 6500 liralık borcu ödememek için cinayet işledi.

Arkadaşından aldığı 6500 lirayı vermemek için arkadaşını öldürdü mask
Arkadaşından aldığı 6500 lirayı vermemek için arkadaşını öldürdü
Arkadaşından aldığı 6500 lirayı vermemek için arkadaşını öldürdü
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Beşiktaş’ta kıraathane işletmecisi 43 yaşındaki İsmail Karabıyık’ı tabancayla vurarak öldüren şüpheli Mehmet S.(51) polis tarafından yakalandı. Suçunu itiraf eden şüpheli öldürdüğü kişiden 6 bin 500 lira borç aldığını, ödeyemediği için cinayeti işlediğini söyledi.

Beşiktaş, Türkali mahallesinde 21 Şubat Çarşamba günü saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, kıraathane işlemecisi İsmail Karabıyık, başından tabancayla vurularak öldürüldü. Önce intihar olabileceği değerlendirilen olay, polisin çalışması sonrası cinayet olarak kayıtlara geçti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Polis ekipleri şüphelinin olay yerine gelişinin güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirlendi. Yapılan araştırmada şüphelinin kimliğinin Mehmet S. olduğu, öldürdüğü İsmail Karabıyık’tan borç para aldığı ikilinin bu nedenle daha önce de tartıştığı tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli Mehmet S. yakalanarak gözaltına alındı. Ataşehir’de gözaltına alınan şüphelinin üzerinden cinayette kullanıldığı değerlendirilen kurusıkıdan bozma 9 mm çapında ruhsatsız silah ele geçirildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Mehmet S. işlediği cinayeti itiraf etti. Bir süre önce İsmail Karabıyık’tan 6 bin 500 lira borç para aldığını söyleyen şüphelinin ödeyemeyince aralarının bozulduğunu anlattı. İsmail Karabıyık’ın ısrarla borcunu istemesi üzerine onu öldürmeye karar verdiğini anlatan Mehmet S., olay günü cinayet işlemek için Beşiktaş’a gittiğini belirtti.Olay günü dükkândan içeri girer girmez hiçbirşey söylemeden silahını ateşlediğini anlatan şüpheli, daha sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mehmet S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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23 Şub 2024 - 09:49 - Gündem

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