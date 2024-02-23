Faiz kararı sonrası dolar ve euro rekora koşuyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Fatih Karahan başkanlığındaki ilk toplantısı dün yapıldı. PPK, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 45'te sabit bıraktı. Faiz kararının ardından yükselişe geçen piyasalar, bugüne de bu hareketini sürdürerek başladı.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Haftanın son işlem gününe yukarı yönlü hareketle başlayan dolar/TL, bugün 31,0806 seviyesinden işlem görüyor. Doların önceki kapanışı ise 30,8118 seviyesinden gerçekleşmişti.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Yükselişini bugün de sürdüren euro/TL de, bugün 33,6776 seviyesinden işlem görüyor. Euro, önceki kapanışını da 33,3718 seviyesinden yapmıştı.

Kaynak: KARAR