Faiz kararı sonrası dolar ve euro rekora koşuyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Fatih Karahan başkanlığındaki ilk toplantısı dün yapıldı. PPK, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 45'te sabit bıraktı. Faiz kararının ardından yükselişe geçen piyasalar, bugüne de bu hareketini sürdürerek başladı.
DOLAR BUGÜN NE KADAR?
Haftanın son işlem gününe yukarı yönlü hareketle başlayan dolar/TL, bugün 31,0806 seviyesinden işlem görüyor. Doların önceki kapanışı ise 30,8118 seviyesinden gerçekleşmişti.
EURO BUGÜN NE KADAR?
Yükselişini bugün de sürdüren euro/TL de, bugün 33,6776 seviyesinden işlem görüyor. Euro, önceki kapanışını da 33,3718 seviyesinden yapmıştı.
Kaynak: KARAR
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.