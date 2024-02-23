23 Şub 2024 - 09:41- Ekonomi G:

Faiz kararı sonrası dolar ve euro rekora koşuyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Dolar/TL kademeli yükselişine devam ederken, Foreks piyasalarında 31.08 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı. Aynı dakikalarda Euro/TL ise güne 33.67 seviyesinden başlayarak rekor tazeledi.

Faiz kararı sonrası dolar ve euro rekora koşuyor! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Fatih Karahan başkanlığındaki ilk toplantısı dün yapıldı. PPK, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 45'te sabit bıraktı. Faiz kararının ardından yükselişe geçen piyasalar, bugüne de bu hareketini sürdürerek başladı.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Haftanın son işlem gününe yukarı yönlü hareketle başlayan dolar/TL, bugün 31,0806 seviyesinden işlem görüyor. Doların önceki kapanışı ise 30,8118 seviyesinden gerçekleşmişti.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Yükselişini bugün de sürdüren euro/TL de, bugün 33,6776 seviyesinden işlem görüyor. Euro, önceki kapanışını da 33,3718 seviyesinden yapmıştı.

Kaynak: KARAR

# dolar, rekor, euro, türkiye, Son, yüzde, merkez, fatih

23 Şub 2024 - 09:41 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

O yaş grubuna müjde: Toplu taşıma tamamen ücretsiz olacak! İşte şartlar... mask
O yaş grubuna müjde: Toplu taşıma tamamen ücretsiz olacak! İşte şartlar...
Herkes e-Devlet'ini kontrol edecek: Talih kuşu konmuş olabilir mask
Herkes e-Devlet'ini kontrol edecek: Talih kuşu konmuş olabilir
Tesla Türkiye'yi üzdü: Zam kasırgası sevenlerine hayal kırıklığı yarattı... mask
Tesla Türkiye'yi üzdü: Zam kasırgası sevenlerine hayal kırıklığı yarattı...
Uzman isimden hükümete çağrı: "Mecbur yapacaksınız... Beklemeyin!" mask
Uzman isimden hükümete çağrı: "Mecbur yapacaksınız... Beklemeyin!"
Bankaların ihtiyaç kredisi oranları güncellendi: İşte tek tek güncel rakamlar... mask
Bankaların ihtiyaç kredisi oranları güncellendi: İşte tek tek güncel rakamlar...
Emekliler bu haberle sevinçten havalara uçacak: Rakamı duyan bankaya koşuyor mask
Emekliler bu haberle sevinçten havalara uçacak: Rakamı duyan bankaya koşuyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber