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Altın madeni çöktü; onlarca işçi toprak altında kaldı

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Venezuela'nın Bolivar eyaletindeki yasa dışı altın madeninin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 100'den fazla kişi toprak altında kaldı.

Altın madeni çöktü; onlarca işçi toprak altında kaldı mask
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Yetkililer, eyalete bağlı Angostura kasabasında, yasa dışı işletilen altın madeninde çökme meydana geldiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi. 100'den fazla ise toprak altında mahsur kalan işçiler olduğu aktarıldı. 

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bolivar eyaleti Vatandaş Güvenliği Sekreteri Edgar Colina Reyes, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bağımsız bir komisyonunun bölgeye hareket ettiğini ve olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ayrıca helikopterle de kasabaya arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# sevk, Soruşturma

23 Şub 2024 - 09:37 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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