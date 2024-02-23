Antalya'da facianın eşiğinden dönüldü

Şırnak’a gitmek üzere Antalya Otogarı’ndan yola çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü, üst üste kazalar atlattı. Sürücünün durumundan şüphelenen yolcular ise ihbarda bulundu. Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, Manavgat otogarında söz konusu otobüsü durdurdu. Sürücü Hüseyin A’nın yapılan kontrolünde 0,53 promil alkollü olduğu belirlendi.
DAHA ÖNCE DE ALKOLLÜ YAKALANMIŞ
Daha önce de alkollü araç kullandığı tespit edilen Hüseyin A’ya 8 bin 765 TL para cezası uygulandı. Şoförün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Durumu erken farkederek ihbarda bulunan yolcular ise hem kendi hem trafikteki başka canları koruyarak olası facianın önüne geçtiler.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.