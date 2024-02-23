23 Şub 2024 - 09:20- Asayiş G:

Antalya'da facianın eşiğinden dönüldü

ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya Otogarı'ndan Şırnak'a doğru gitmekte olan otobüs üst üste kaza tehlikesi atlatınca yolcular durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu. Durdurulan otobüsün sürücüsü ise yapılan denetimde alkollü çıktı. Yolcular erken davranarak olası bir faciadan kurtuldular.

Antalya'da alkollü sürücüden "Maymun mu oynuyor" çıkışı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Şırnak’a gitmek üzere Antalya Otogarı’ndan yola çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü, üst üste kazalar atlattı. Sürücünün durumundan şüphelenen yolcular ise ihbarda bulundu.  Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, Manavgat otogarında söz konusu otobüsü durdurdu. Sürücü Hüseyin A’nın yapılan kontrolünde 0,53 promil alkollü olduğu belirlendi.

DAHA ÖNCE DE ALKOLLÜ YAKALANMIŞ

Daha önce de alkollü araç kullandığı tespit edilen Hüseyin A’ya 8 bin 765 TL para cezası uygulandı. Şoförün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Durumu erken farkederek ihbarda bulunan yolcular ise hem kendi hem trafikteki başka canları koruyarak olası facianın önüne geçtiler.

Kaynak: Haber Merkezi

# Antalya, araç, yolcu otobüsü

23 Şub 2024 - 09:20 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Hem denetim hem eğitim mask
Hem denetim hem eğitim
Tartışma kavga dönüştü; dedesini vurdu mask
Tartışma kavga dönüştü; dedesini vurdu
İnanılmaz kaza! Toz kaldırıyor diyen yayaya geri dönerek kamyonuyla çarptı mask
İnanılmaz kaza! Toz kaldırıyor diyen yayaya geri dönerek kamyonuyla çarptı
Önce oğlunu kurşun yağmuruna tuttu; sonra kendi hayatına son verdi mask
Önce oğlunu kurşun yağmuruna tuttu; sonra kendi hayatına son verdi
1 yıldır aranıyordu; dövülerek öldürülüp poşetle dereye atıldığı ortaya çıktı mask
1 yıldır aranıyordu; dövülerek öldürülüp poşetle dereye atıldığı ortaya çıktı
Yunanistan'a kaçmak isterken kıskıvrak yakalandılar mask
Yunanistan'a kaçmak isterken kıskıvrak yakalandılar
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber