Antalya'da facianın eşiğinden dönüldü

Şırnak’a gitmek üzere Antalya Otogarı’ndan yola çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü, üst üste kazalar atlattı. Sürücünün durumundan şüphelenen yolcular ise ihbarda bulundu. Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, Manavgat otogarında söz konusu otobüsü durdurdu. Sürücü Hüseyin A’nın yapılan kontrolünde 0,53 promil alkollü olduğu belirlendi.

DAHA ÖNCE DE ALKOLLÜ YAKALANMIŞ





Daha önce de alkollü araç kullandığı tespit edilen Hüseyin A’ya 8 bin 765 TL para cezası uygulandı. Şoförün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Durumu erken farkederek ihbarda bulunan yolcular ise hem kendi hem trafikteki başka canları koruyarak olası facianın önüne geçtiler.

Kaynak: Haber Merkezi