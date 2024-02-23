23 Şub 2024 - 09:17- Magazin G:

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş nişanlandı

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Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile modacı sevgilisi Zeynep Mayruk nişanlandı.

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş nişanlandı mask
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş nişanlandı
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş nişanlandı
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Güneşin Kızları, Söz, Ferhat ile Şirin, Arıza ve Baba gibi birçok başarılı projede yer alan yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş uzun zamandır birlikte olduğu ünlü modacı Zeynep Mayruk ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde Sarıtaş'ın sevgilisi Mayruk'a evlilik teklifi ettiği öğrenildi. Gözde çift Çeşme'de düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk nişan töreninden karelerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Törende Tolga Sarıtaş siyah bir takım elbise giyerken Zeynep Mayruk'un seçimi de dikkat çekti.

Zeynep Mayruk beyaz tamamen dantel detaylı bir takım elbise giymeyi tercih etti. Mayruk'un bu tercihi sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı takipçiler 'Çok güzel' bulurken bazı takipçiler de 'Hiç olmamış' dedi.

Kaynak: MYNET

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23 Şub 2024 - 09:17 - Magazin

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