23 Şub 2024 - 09:03- Gündem G:

Motosikletle takip edip 195 bin lirasını kapkaç yaptılar

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İstanbul'da , bir kişinin içinde 195 bin lira bulunan poşeti motosikletli iki kişi tarafından çalındı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Motosikletle takip edip 195 bin lirasını kapkaç yaptılar mask
Motosikletle takip edip 195 bin lirasını kapkaç yaptılar
Motosikletle takip edip 195 bin lirasını kapkaç yaptılar
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Bağcılar’da bankadan 195 bin lira çeken bir kişi kaldırımda yürüdüğü sırada motosikletli iki şüpheli, para dolu poşeti alıp kaçtı. Kapkaç anları ve kapkaça uğrayan kişinin motosikletlilerin peşinden koşması saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Güneşli Mahallesinde bir caddede 19 Şubat Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bir banka şubesinden çektiği 195 bin lirayı poşete koyan bir kişi bankadan ayrıldı. 4 şüpheli plakasız 2 motosikletle para çeken kişiyi takip etmeye başladı. Kaldırımda yürüyen kişinin arkasından yaklaşan kasklı 2 şüpheli, para dolu poşeti alıp kaçtı. Yaşadığı şoku üzerinden atan mağdur, bağırarak çevredekilerden yardım istedi ardından da kapkaççıların peşinden koşmaya başladı. Caddeden ara sokağa giren kapkaççılar izlerini kaybettirdi.

‘’BAŞKA MOTOSİKLETLE TAKİP ETMEYE ÇALIŞMIŞ’’

Caddede esnaflık yapan Eyüp Bostan, "İkindi civarıydı. Bir abimiz bankadan para çekmiş. Parayı poşete koymuş, motorcular da takip etmiş. Adam farkında değil takip edildiğinin. Çantası alınıyor abi de son anda fark ediyor. Koşa koşa motosikletlilerin peşine gitmiş. Başka bir motosikletli arkadaş geliyor takip etmeye çalışmış ama iş işten geçmiş. İnşallah bulurlar. 200 bin lira deniliyor. " diye konuştu.

Kaynak: DHA

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23 Şub 2024 - 09:03 - Gündem

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