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Antalya'ya Meteoroloji'den müjdeli haber

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Meteoroloji'nin son aktardığına bilgiye göre sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Antalya ve diğer kıyı şehirleri başta olmak üzere sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

Antalya'ya Meteoroloji'den müjdeli haber mask
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Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu aralıklı yağışlı olacak. Kar yağışı beklenen tek bölge de Doğu Anadolu olarak açıklandı. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Antalya dahil başta kıyı bölgeler olmak üzere ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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23 Şub 2024 - 08:41 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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