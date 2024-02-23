Antalya'ya Meteoroloji'den müjdeli haber

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu aralıklı yağışlı olacak. Kar yağışı beklenen tek bölge de Doğu Anadolu olarak açıklandı. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Antalya dahil başta kıyı bölgeler olmak üzere ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.