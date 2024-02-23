Antalya'ya Meteoroloji'den müjdeli haber

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu aralıklı yağışlı olacak. Kar yağışı beklenen tek bölge de Doğu Anadolu olarak açıklandı. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Antalya dahil başta kıyı bölgeler olmak üzere ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

Kaynak: Haber Merkezi