Dev halı markası konkordato ilan etti

6000 metrekare kapalı alanda üretim yapan firma, “Bir gün herkes Mars’a ayak basacak” sloganı ile dikkat çekmişti. Bu reklamla da çok fazla müşteriyi çekerek iyi bir başarı yakalamıştı. Ancak ekonomik kriz ve pandeminin etkileri firmayı konkordatoya zorladı. Mahkemeden firmayla ilgili 3 ay geçici mühlet kararı geldi.
Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün 60485 sicil numarasında kayıtlı davacı Mars Halı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 16/02/ 2024 tarih saat 14:36'dan başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildiği aktarıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.