23 Şub 2024 - 08:33- Ekonomi G:

Dev halı markası konkordato ilan etti

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2021’de kurulan ve Gaziantep Organize Sanayi’de faaliyet gösteren Mars Halıcılık konkordato ilanı etti. Firma başarılı reklam çalışmasıyla geniş kitlede yer edinmeyi başarmıştı. Ama pandemi ve ekonomik krizle faaliyeti kısa sürdü.

Dev halı markası konkordato ilan etti mask
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6000 metrekare kapalı alanda üretim yapan firma, “Bir gün herkes Mars’a ayak basacak” sloganı ile dikkat çekmişti. Bu reklamla da çok fazla müşteriyi çekerek iyi bir başarı yakalamıştı. Ancak ekonomik kriz ve pandeminin etkileri firmayı konkordatoya zorladı. Mahkemeden firmayla ilgili 3 ay geçici mühlet kararı geldi.


Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün 60485 sicil numarasında kayıtlı davacı Mars Halı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 16/02/ 2024 tarih saat 14:36'dan başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildiği aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

# ilgili, Saat, 2024

23 Şub 2024 - 08:33 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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