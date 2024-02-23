Dev halı markası konkordato ilan etti

6000 metrekare kapalı alanda üretim yapan firma, “Bir gün herkes Mars’a ayak basacak” sloganı ile dikkat çekmişti. Bu reklamla da çok fazla müşteriyi çekerek iyi bir başarı yakalamıştı. Ancak ekonomik kriz ve pandeminin etkileri firmayı konkordatoya zorladı. Mahkemeden firmayla ilgili 3 ay geçici mühlet kararı geldi.



Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün 60485 sicil numarasında kayıtlı davacı Mars Halı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 16/02/ 2024 tarih saat 14:36'dan başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildiği aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi