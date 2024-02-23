23 Şub 2024 - 08:26- Asayiş G:

Karı kocanın tartışması kanlı bitti

ABONE OL Google News Sayfamız

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşler arasında çıkan kavgada kadın öldü, kocası ağır yaralandı.

Karı kocanın tartışması kanlı bitti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde Rıdvan Bulunmaz (31) ve eşi Pınar Bulunmaz (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

ŞANLIURFA'YA SEVK EDİLDİ

İddiaya göre, kavga sırasında Rıdvan Bulunmaz'a ait tabancanın ateş alması sonucu kendisi ve eşi yaralandı. Olayı duyan yakınları tarafından Pınar Bulunmaz hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Rıdvan Bulunmaz ise ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ilgili, sevk

23 Şub 2024 - 08:26 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Hem denetim hem eğitim mask
Hem denetim hem eğitim
Tartışma kavga dönüştü; dedesini vurdu mask
Tartışma kavga dönüştü; dedesini vurdu
İnanılmaz kaza! Toz kaldırıyor diyen yayaya geri dönerek kamyonuyla çarptı mask
İnanılmaz kaza! Toz kaldırıyor diyen yayaya geri dönerek kamyonuyla çarptı
Önce oğlunu kurşun yağmuruna tuttu; sonra kendi hayatına son verdi mask
Önce oğlunu kurşun yağmuruna tuttu; sonra kendi hayatına son verdi
1 yıldır aranıyordu; dövülerek öldürülüp poşetle dereye atıldığı ortaya çıktı mask
1 yıldır aranıyordu; dövülerek öldürülüp poşetle dereye atıldığı ortaya çıktı
Yunanistan'a kaçmak isterken kıskıvrak yakalandılar mask
Yunanistan'a kaçmak isterken kıskıvrak yakalandılar
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber