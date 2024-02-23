Karı kocanın tartışması kanlı bitti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde Rıdvan Bulunmaz (31) ve eşi Pınar Bulunmaz (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
ŞANLIURFA'YA SEVK EDİLDİ
İddiaya göre, kavga sırasında Rıdvan Bulunmaz'a ait tabancanın ateş alması sonucu kendisi ve eşi yaralandı. Olayı duyan yakınları tarafından Pınar Bulunmaz hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Rıdvan Bulunmaz ise ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.