Karı kocanın tartışması kanlı bitti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde Rıdvan Bulunmaz (31) ve eşi Pınar Bulunmaz (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, kavga sırasında Rıdvan Bulunmaz'a ait tabancanın ateş alması sonucu kendisi ve eşi yaralandı. Olayı duyan yakınları tarafından Pınar Bulunmaz hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Rıdvan Bulunmaz ise ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı