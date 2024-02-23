Feci kaza! 4 tır birbirine girdi

Ankara'da 4 tırın birbirine girdiği zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
TRAFİK AKIŞI YAVAŞLADI
Eskişehir-Ankara yolunda seyreden A.İ. idaresindeki tır, Yaşamkent istikametinde önünde ilerleyen Ş.K. yönetimindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ş.K. de N.Ç. yönetimindeki tıra, N.Ç. ise önündeki tıra çaptı. Kazada A.İ. yaralanırken Ş.K. ve A.İ'nin kullandıkları tırlar büyük hasar aldı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı A.İ. hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.