23 Şub 2024 - 08:10- Asayiş G:

Feci kaza! 4 tır birbirine girdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara'da 4 tırın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza! 4 tır birbirine girdi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara'da 4 tırın birbirine girdiği zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK AKIŞI YAVAŞLADI

Eskişehir-Ankara yolunda seyreden A.İ. idaresindeki tır, Yaşamkent istikametinde önünde ilerleyen Ş.K. yönetimindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ş.K. de N.Ç. yönetimindeki tıra, N.Ç. ise önündeki tıra çaptı. Kazada A.İ. yaralanırken Ş.K. ve A.İ'nin kullandıkları tırlar büyük hasar aldı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı A.İ. hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ankara, sağlık, kaza, kişi, Gelen

23 Şub 2024 - 08:10 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Hem denetim hem eğitim mask
Hem denetim hem eğitim
Tartışma kavga dönüştü; dedesini vurdu mask
Tartışma kavga dönüştü; dedesini vurdu
İnanılmaz kaza! Toz kaldırıyor diyen yayaya geri dönerek kamyonuyla çarptı mask
İnanılmaz kaza! Toz kaldırıyor diyen yayaya geri dönerek kamyonuyla çarptı
Önce oğlunu kurşun yağmuruna tuttu; sonra kendi hayatına son verdi mask
Önce oğlunu kurşun yağmuruna tuttu; sonra kendi hayatına son verdi
1 yıldır aranıyordu; dövülerek öldürülüp poşetle dereye atıldığı ortaya çıktı mask
1 yıldır aranıyordu; dövülerek öldürülüp poşetle dereye atıldığı ortaya çıktı
Yunanistan'a kaçmak isterken kıskıvrak yakalandılar mask
Yunanistan'a kaçmak isterken kıskıvrak yakalandılar
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber