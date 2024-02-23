Son dakika! Birol Güven, Sinema Genel Müdürlüğüne atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Türkoğlu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığına Hasan Kaymak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Ekrem Candan, TCDD Genel Müdürlüğüne Veysi Kurt, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne ise senarist- yapımcı Birol Güven atandı.

Karar kapsamında ayrıca, Göç İdaresi Başkanlığında açık bulunan Rehberlik ve Denetim Başkanlığına Mülkiye Müfettişi Niyazi Ulugölge, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Kamuran Yazıcı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclis Üyeliğine Ferhat Türkoğlu atandı. Muhasebat Genel Müdürlüğüne Nazmi Zarifi Gürkan, Risk Analiz Genel Müdürlüğüne Nuray Serdaroğlu, Teftiş Başkanlığına Kaan Kasım, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığına Hasan Kaymak getirildi.

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına Ayhan Kandemir, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcılığına Abdülkerim Aydındağ, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Kazım Özgür, Bayram Arı ve Sami Sarıyıldız atandı.

Kaynak: DHA