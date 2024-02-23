23 Şub 2024 - 07:37- Asayiş G:

Korkunç olay! Büyük bir gürültü koptu; gördüklerine inanamadılar

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İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı binanın çatısından kopan beton parçalar park halindeki araçların üzerine düştü.

Korkunç olay! Büyük bir gürültü koptu; gördüklerine inanamadılar mask
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İstanbul Bahçelievler'de edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısındaki beton parçaları park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Gürültüye uyanan mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, çökmenin meydana geldiği binanın çatısında inceleme yaparken polis ekipleri de sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Çatıdan kopan beton parçalar belediye ekipleri tarafından temizlenirken zabıta ekipleri de bina etrafında önlem aldı.

Kaynak: DHA

# Polis, Sokak, sağlık, Belediye, İstanbul

23 Şub 2024 - 07:37 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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