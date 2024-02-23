Korkunç olay! Büyük bir gürültü koptu; gördüklerine inanamadılar

İstanbul Bahçelievler'de edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısındaki beton parçaları park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Gürültüye uyanan mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, çökmenin meydana geldiği binanın çatısında inceleme yaparken polis ekipleri de sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Çatıdan kopan beton parçalar belediye ekipleri tarafından temizlenirken zabıta ekipleri de bina etrafında önlem aldı.

Kaynak: DHA