İstanbul kentsel dönüşüme giriyor! Karar Resmi Gazetede

İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüme destek kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, hak sahiplerine 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi verilecek. Evi kentsel dönüşüme giren kiracılara ise 100 bin TL karşılıksız kira desteği verilecek. Dönüşüme giren iş yerleri için 350 bin TL’ye kadar hibe, 350 bin TL’ye kadar kredi verilecek.

KREDİLERİN VADESİ 10 YIL OLACAK

Kredilerin vadesi 10 yıl olacak. İlk 12 taksite ise faiz uygulanmayacak. İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde kiracılara da bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği verilecek.

KİRACILARA TAHLİYE DESTEĞİ

İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde kiracılara da bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği sağlanacak.

Kaynak: DHA