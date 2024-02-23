İstanbul kentsel dönüşüme giriyor! Karar Resmi Gazetede

İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüme destek kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, hak sahiplerine 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi verilecek. Evi kentsel dönüşüme giren kiracılara ise 100 bin TL karşılıksız kira desteği verilecek. Dönüşüme giren iş yerleri için 350 bin TL’ye kadar hibe, 350 bin TL’ye kadar kredi verilecek.
KREDİLERİN VADESİ 10 YIL OLACAK
Kredilerin vadesi 10 yıl olacak. İlk 12 taksite ise faiz uygulanmayacak. İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde kiracılara da bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği verilecek.
KİRACILARA TAHLİYE DESTEĞİ
İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde kiracılara da bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği sağlanacak.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.