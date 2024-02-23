3 çocuk otomobili çalmaya kalkıştı; 70 kilometre sonra yakalandılar

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, öğle saatlerinde, sokak üzerinde park halindeki otomobili düz kontak yöntemiyle çalıştıran Miran K. (15), arkadaşları A.B. (12) ve D.A.'yı (13) alarak aracı hareket ettirip hızla uzaklaştı. Durumu fark eden otomobil sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Gece saatlerinde Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde devriye görevindeki polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Ancak otomobildekiler, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinden çalındığı tespit edilen otomobil, takibe alındı. Bir süre devam eden takibin ardından çocuklar, aracı yol kenarına bırakıp, yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri yaya olarak kaçan 3 çocuğu yakalayıp, daha sonra Çocuk Şube ekiplerine teslim etti.

Kaynak: DHA