23 Şub 2024 - 07:20- Gündem G:

Korkunç kaza! Tomruk yüklü kamyon karşı şeride geçerek otomobile çarptı

ABONE OL Google News Sayfamız

Manisa'da karşı şeride geçen tomruk yüklü kamyon otomobille çarpışıp devrildi. Kazada bir ölü, bir yaralı var.

Korkunç kaza! Tomruk yüklü kamyon karşı şeride geçerek otomobile çarptı mask
Korkunç kaza! Tomruk yüklü kamyon karşı şeride geçerek otomobile çarptı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Manisa'nın Salihli ilçesinde, karşı şeride geçerek otomobille çarpışıp devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü Mustafa Yegin (57), yaşamını yitirdi. Kazada, otomobil sürücüsü B.Y. (25) de yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Ankara- İzmir E-96 Karayolu Mersinli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kula- Salihli istikametinde seyir halinde olan Mustafa Yegin yönetimindeki 45 HB 6220 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp, karşı şeride geçerek, B.Y. yönetimindeki 01 DZ 120 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon yan yatarken, tomruklar da yola saçıldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyon sürücüsü Mustafa Yegin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü B.Y. ise ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yegin’in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA

# kamyon, Manisa, Otomobil, Saat, Polis, kaza, ilgili, sağlık, ankara

23 Şub 2024 - 07:20 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Jandarma Genel Komutanlığı'na personel alımı yapılacak mask
Jandarma Genel Komutanlığı'na personel alımı yapılacak
Çoban kulübede ölü bulundu! Babası ve kardeşleri gözaltında mask
Çoban kulübede ölü bulundu! Babası ve kardeşleri gözaltında
Belediye başkan adayına vatandaştan şaşırtan istek: "Bana eş bulun" Verdiği yanıt gündem oldu... mask
Belediye başkan adayına vatandaştan şaşırtan istek: "Bana eş bulun" Verdiği yanıt gündem oldu...
Cumhurbaşkanı gururla duyurdu: İşte "Kaan"ın gökyüzüne çıkacağı tarih... mask
Cumhurbaşkanı gururla duyurdu: İşte "Kaan"ın gökyüzüne çıkacağı tarih...
Son dakika! Bir parti daha seçimden çekildi mask
Son dakika! Bir parti daha seçimden çekildi
Alanya’da Rus turist hırsızlıktan tutuklandı mask
Alanya’da Rus turist hırsızlıktan tutuklandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber