23 Şub 2024 - 07:13- Gündem G:

Motosikletle bisiklet çarpıştı: 4 yaralı

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Bursa'da 3 kişinin bindiği motosikletle bisiklet çarpıştı.

Motosikletle bisiklet çarpıştı: 4 yaralı mask
Motosikletle bisiklet çarpıştı: 4 yaralı
Motosikletle bisiklet çarpıştı: 4 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 kişinin bindiği motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl- Alanyurt yolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. İnegöl istikametinden Alanyurt istikametine seyir halinde olan Berat Varlı (19) yönetimindeki 3 kişinin bindiği 16 AOF 512 plakalı motosiklet, aynı yöne ilerleyen Yahya Aydoğdu'nun (54) kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve bisiklet, devrilerek metrelerce savruldu. Kazada sürücüler ile motosikletteki Cemil A. (16) ve Doğan B. (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan bisiklet sürücüsü Yahya Aydoğdu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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23 Şub 2024 - 07:13 - Gündem

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