- Ekonomi

O yaş grubuna müjde: Toplu taşıma tamamen ücretsiz olacak! İşte şartlar...

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O ilde yaşayan emeklilere toplu ulaşım ücretsiz olacak. Başvuru şartları ve detayları belli oldu.

O yaş grubuna müjde: Toplu taşıma tamamen ücretsiz olacak! İşte şartlar... mask
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Emekliler cephesinde sular durulmuyor. Yüzde 49,25 maaş zammının ardından en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu.

Ramazan ve Kurban bayramında verilecek olan bayram ikramiyeleri de netlik kazandı. 2 bin TL olan bayram ikramiyelerine yüzde 50 zam yapılarak 3 bin TL'ye yükseltildi.

Bayram ikramiyesine yapılan zam, emekliyi memnun etmezken yüksek enflasyon nedeniyle emekli maaşları da diğer senelere göre düşük kaldı.

Emeklilerle ilgili bu gelişmelerin arkasından yerel yönetimlerde geçim sıkıntısı yaşayan emeklilere belli sosyal destek sağlıyor.

Emeklilere can suyu olacak haber Karabük Belediyesi’nden geldi. Belediye şartları saylayan emeklilere ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Özellikle akaryakıt ve enerji fiyatlarının büyük oranda artış göstermesi toplu taşıma da ücretlerin artmasına neden oldu. Bu maliyetleri emeklinin omuzundan almak için Karabük Belediyesi harekete geçti.

Belediye Meclisten geçirdiği bu kararla birlikte su faturalarında da emeklilere destek verilecek. Toplu taşımanın yanı sıra su faturaları da emeklilere ücretsiz olarak verilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Bu destek yararlanmak isteyen vatandaşlar belediye tarafından istenen belgeler ile Balık Pazarı Kart Dolum Merkezi veya Sosyal Yaşam Merkezlerine giderek Ücretsiz Toplu Taşıma Kartı alabilirler.

Emeklilerin yanlarında bulundurması gereken belgeler:

1 Adet Fotoğraf,

- Emeklilik Belgesi,

- İkametgah Belgesi,

- Başvuru Formu (Balık Pazarı Kart Dolum Merkezi veya Sosyal Yaşam Merkezlerimizden Alınacak)

Kaynak: Haber Merkezi

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23 Şub 2024 - 04:04 - Ekonomi

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