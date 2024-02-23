Jandarma Genel Komutanlığı'na personel alımı yapılacak

Jandarma Genel Komutanlığı, 6 Bin 940 kişilik uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, çeşitli branşlarda uzmanlık kazanmak isteyen adaylara yönelik yapılacak. Jandarma Genel Komutanlığı, atama sonuçlarını açıkladı ve başvurular 20 Şubat itibariyle resmen başladı. Adaylar, e- Devlet kapısından durumlarını sorgulayabilir.
İŞTE BRANŞLARA GÖRE KONTENJANLAR
Jandarma: 6.612 kişi
At Bakıcısı: 2 kişi
Bot Serdümeni: 16 kişi
Sıhhiyeci: 200 kişi
Muhabere: 100 kişi
Havacılık: 10 kişi
EK KONTENJANLARA GÖRE ALIMLAR
Lojistik Branşları: Ahşap Doğramacı ve Kaplamacı’dan tutun, Torna/Tesviyeci’ye kadar birçok branşta alımlar yapılacak.
Bando Branşları: Solist, Nefesli Enstrüman İcracısı, Telli Çalgılar İcracısı gibi branşlarda totalde 10 kişilik kontenjan bulunmaktadır.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.