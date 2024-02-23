Jandarma Genel Komutanlığı'na personel alımı yapılacak

Jandarma Genel Komutanlığı, 6 Bin 940 kişilik uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, çeşitli branşlarda uzmanlık kazanmak isteyen adaylara yönelik yapılacak. Jandarma Genel Komutanlığı, atama sonuçlarını açıkladı ve başvurular 20 Şubat itibariyle resmen başladı. Adaylar, e- Devlet kapısından durumlarını sorgulayabilir.

İŞTE BRANŞLARA GÖRE KONTENJANLAR

Jandarma: 6.612 kişi

At Bakıcısı: 2 kişi

Bot Serdümeni: 16 kişi

Sıhhiyeci: 200 kişi

Muhabere: 100 kişi

Havacılık: 10 kişi

EK KONTENJANLARA GÖRE ALIMLAR

Lojistik Branşları: Ahşap Doğramacı ve Kaplamacı’dan tutun, Torna/Tesviyeci’ye kadar birçok branşta alımlar yapılacak.

Bando Branşları: Solist, Nefesli Enstrüman İcracısı, Telli Çalgılar İcracısı gibi branşlarda totalde 10 kişilik kontenjan bulunmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi