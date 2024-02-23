- Ekonomi

Herkes e-Devlet'ini kontrol edecek: Talih kuşu konmuş olabilir

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Bazen hiç beklenmedik zamanlarda sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bunlardan biri de e-Devlet Kapısı...

Herkes e-Devlet'ini kontrol edecek: Talih kuşu konmuş olabilir mask
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Farkında olmadan sizlerin adınıza miras kalmış olabilir. Bu durumu çok az insan biliyor ve artık sizde öğrenebilirsiniz. İşte detaylar... E- devlet üzerinden miras sorgulaması yapmak, mirasçılar için önemli bir adımdır. Bu süreci nasıl gerçekleştirebileceğinizi anlatalım:

E-devlet resmi internet sitesine giriş yapın. Eğer henüz e-devlet şifreniz yoksa, bir PTT şubesine giderek alabilirsiniz.
Ana sayfada arama çubuğuna “veraset ilamı sorgulama” yazın ve sonuçları görüntüleyin.
Adalet Bakanlığı/Veraset İlamı Sorgulama başlığını seçin.
Size miras bırakan kişinin T.C. numarasını girin ve sistemden ne kadar miras kaldığını öğrenin.
Bu adımları takip ederek, e-devlet üzerinden miras hakkınızı sorgulayabilir ve gerektiğinde ilgili kurumlardan yardım alarak haklarınızı koruyabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi

# ilgili, internet, Devlet

23 Şub 2024 - 03:04 - Ekonomi

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