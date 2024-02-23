Herkes e-Devlet'ini kontrol edecek: Talih kuşu konmuş olabilir

Farkında olmadan sizlerin adınıza miras kalmış olabilir. Bu durumu çok az insan biliyor ve artık sizde öğrenebilirsiniz. İşte detaylar... E- devlet üzerinden miras sorgulaması yapmak, mirasçılar için önemli bir adımdır. Bu süreci nasıl gerçekleştirebileceğinizi anlatalım:

E-devlet resmi internet sitesine giriş yapın. Eğer henüz e-devlet şifreniz yoksa, bir PTT şubesine giderek alabilirsiniz.

Ana sayfada arama çubuğuna “veraset ilamı sorgulama” yazın ve sonuçları görüntüleyin.

Adalet Bakanlığı/Veraset İlamı Sorgulama başlığını seçin.

Size miras bırakan kişinin T.C. numarasını girin ve sistemden ne kadar miras kaldığını öğrenin.

Bu adımları takip ederek, e-devlet üzerinden miras hakkınızı sorgulayabilir ve gerektiğinde ilgili kurumlardan yardım alarak haklarınızı koruyabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi