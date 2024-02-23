Herkes e-Devlet'ini kontrol edecek: Talih kuşu konmuş olabilir

Farkında olmadan sizlerin adınıza miras kalmış olabilir. Bu durumu çok az insan biliyor ve artık sizde öğrenebilirsiniz. İşte detaylar... E- devlet üzerinden miras sorgulaması yapmak, mirasçılar için önemli bir adımdır. Bu süreci nasıl gerçekleştirebileceğinizi anlatalım:
E-devlet resmi internet sitesine giriş yapın. Eğer henüz e-devlet şifreniz yoksa, bir PTT şubesine giderek alabilirsiniz.
Ana sayfada arama çubuğuna “veraset ilamı sorgulama” yazın ve sonuçları görüntüleyin.
Adalet Bakanlığı/Veraset İlamı Sorgulama başlığını seçin.
Size miras bırakan kişinin T.C. numarasını girin ve sistemden ne kadar miras kaldığını öğrenin.
Bu adımları takip ederek, e-devlet üzerinden miras hakkınızı sorgulayabilir ve gerektiğinde ilgili kurumlardan yardım alarak haklarınızı koruyabilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.