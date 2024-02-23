23 Şub 2024 - 02:31- Ekonomi G:

Uzman isimden hükümete çağrı: "Mecbur yapacaksınız... Beklemeyin!"

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Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından ekonomi yönetimine dikkat çeken çağrı yaptı. İşte detaylar...

Uzman isimden hükümete çağrı: "Mecbur yapacaksınız... Beklemeyin!" mask
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Yüksek enflasyon şartlarında paranın alım gücünün düşmesi nedeniyle tedavüldeki banknotların kullanımında da güçlükler yaşanıyor. Şu anda piyasadaki en büyük kağıt para 200 TL.

Ekonomim'de yer alan habere göre, uzun süredir hükümetin 500 TL'lik banknot piyasaya süreceğine yönelik haberler medyada çıkıyor.

500 TL BANKNOT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş da hükümete 500 TL'lik banknot çağrısı yapan isimlerin başında geliyor.Prof. Dr. Özgür Demirtaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

500 ve 1000 TL'lik banknotların piyasaya sürülmesi için uzun süredir çağrı yaptığı söyleyen Özgür Demirtaş, "Seçim sonrası zaten mecbur yapacaksınız. Neyi bekliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Yüksek, Yer, Sosyal

23 Şub 2024 - 02:31 - Ekonomi

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