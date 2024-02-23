Bankaların ihtiyaç kredisi oranları güncellendi: İşte tek tek güncel rakamlar...

Kamu bankalarında tüketici kredisinde küçülme yüzde 15 sınırına dayanırken, özel bankalarda tüketici kredilerinde yüzde 45,5 büyüme gözlendi. Hem özel hem de kamu bankalarında ticari kredi büyüme hızı ise sert yavaşladı.
Kamu bankalarında ticari kredi büyüme hızı yüzde 7,97'ye inerek Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye inerken, özel bankalarda yüzde 19,94'e geriledi. Toplam sektörde ticari kredi büyümesi de yüzde 13,23'e düştü.
MERKEZ BANKASI KREDİLERDE YAVAŞLAMA GÖRMEK İSTİYOR
Gazete Pencere'de yer alan habere göre, Merkez Bankası enflasyonla mücadelesi çerçevesinde selektif kredi ve miktarsal sıkılaşma önlemleri uygularken özellikle tüketici kredi ve kredi kartlarında yavaşlama görmek istiyor.
Merkez Bankası'nın metinleri ve raporlarında kredi genişlemesine karar.com yönelik sürecin dikkatle takip edildiği yer alırken ticari kredi faizlerinde yeterli sıkılaşmanın sağlandığı da sık sık vurgulandı.
Merkez Bankası, selektif kredi ve miktarsal sıkılaşma sayesinde ticari kredilerde büyümenin de ihracat, yatırım, tarım ve esnaf kredilerinde yoğunlaşmasını sağlamaya çalışıyor.
İHTİYAÇ KREDİ FAİZLERİ ÜÇ HAFTADIR GERİLİYOR
Merkez Bankası verilerine göre, ihtiyaç kredi faizi 26 Ocak ile biten haftada yüzde 60,73 olurken; böylece ihtiyaç kredi faiz oranları ocak ayı başındaki yüzde 63,4 seviyesinden üç haftadır gerileme gösteriyor. Ocak başına göre düşüş 2.5 puanı aştı.
Taşıt kredi faizi de ocak ayının ikinci haftasında yüzde 50,27 iken geçen 26 Ocak ile biten haftada yüzde 44,08'e kadar indi. Neredeyse 6.2 puanlık düşüş yaşandı.
Konut kredi faizleri de ocak ayının ilk haftasında yüzde 42,1 iken 26 Ocak itibariyle yüzde 41,21'e indi.
Ticari kredi faizleri ise tarihi zirvelerinde karar.com kalmaya ve artmaya devam etti. Ocak başında yüzde 53,45 seviyesinde olan ticari kredi faizleri 26 Ocak sonunda yüzde 54,15'e çıktı. Ticari kredi faizlerinde de 0.7 puanlık artış oldu.
ORTALAMA TL MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 46,36
Merkez Bankası haftalık verilerine göre, Aralık 2023'te yüzde 53'e dayanan ocak ayı başında yüzde 51'in üzerinde seyreden 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri 26 Ocak itibariyle yüzde 49,61 seviyesine geriledi. Ortalama TL mevduat faizleri de yüzde 46,36 seviyelerinde bulunuyor.
AKBANK
Faiz oranı: Yüzde 3,58
Aylık taksit: 7.005 TL
Toplam geri ödeme: 168.643 TL
İŞ BANKASI
Faiz oranı: Yüzde 3,96
Aylık taksit: 7.352 TL
Toplam geri ödeme: 176.963 TL
GARANTİ BANKASI
Faiz oranı: Yüzde 3,48
Aylık taksit: 6.915 TL
Toplam geri ödeme: 165.966 TL
ING BANK
Faiz oranı: Yüzde 3,69
Aylık taksit: 7.105 TL
Toplam geri ödeme: 171.032 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz oranı: Yüzde 3,89
Aylık taksit: 7.287 TL
Toplam geri ödeme: 175.416 TL
DENİZBANK
Faiz oranı: Yüzde 4,1
Aylık taksit: 7.481 TL
Toplam geri ödeme: 180.076 TL
KUVEYTTÜRK
Faiz oranı: Yüzde 2,98
Aylık taksit: 6.474 TL
Toplam geri ödeme: 155.904 TL
ICBC BANK
Faiz oranı: Yüzde 4,09
Aylık taksit: 7.472 TL
Toplam geri ödeme: 179.852 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz oranı: Yüzde 4,24
Aylık taksit: 7.612 TL
Toplam geri ödeme: 183.214 TL
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.