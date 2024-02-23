Bankaların ihtiyaç kredisi oranları güncellendi: İşte tek tek güncel rakamlar...

Kamu bankalarında tüketici kredisinde küçülme yüzde 15 sınırına dayanırken, özel bankalarda tüketici kredilerinde yüzde 45,5 büyüme gözlendi. Hem özel hem de kamu bankalarında ticari kredi büyüme hızı ise sert yavaşladı.

Kamu bankalarında ticari kredi büyüme hızı yüzde 7,97'ye inerek Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye inerken, özel bankalarda yüzde 19,94'e geriledi. Toplam sektörde ticari kredi büyümesi de yüzde 13,23'e düştü.

MERKEZ BANKASI KREDİLERDE YAVAŞLAMA GÖRMEK İSTİYOR



Gazete Pencere'de yer alan habere göre, Merkez Bankası enflasyonla mücadelesi çerçevesinde selektif kredi ve miktarsal sıkılaşma önlemleri uygularken özellikle tüketici kredi ve kredi kartlarında yavaşlama görmek istiyor.

Merkez Bankası'nın metinleri ve raporlarında kredi genişlemesine karar.com yönelik sürecin dikkatle takip edildiği yer alırken ticari kredi faizlerinde yeterli sıkılaşmanın sağlandığı da sık sık vurgulandı.

Merkez Bankası, selektif kredi ve miktarsal sıkılaşma sayesinde ticari kredilerde büyümenin de ihracat, yatırım, tarım ve esnaf kredilerinde yoğunlaşmasını sağlamaya çalışıyor.

İHTİYAÇ KREDİ FAİZLERİ ÜÇ HAFTADIR GERİLİYOR



Merkez Bankası verilerine göre, ihtiyaç kredi faizi 26 Ocak ile biten haftada yüzde 60,73 olurken; böylece ihtiyaç kredi faiz oranları ocak ayı başındaki yüzde 63,4 seviyesinden üç haftadır gerileme gösteriyor. Ocak başına göre düşüş 2.5 puanı aştı.

Taşıt kredi faizi de ocak ayının ikinci haftasında yüzde 50,27 iken geçen 26 Ocak ile biten haftada yüzde 44,08'e kadar indi. Neredeyse 6.2 puanlık düşüş yaşandı.

Konut kredi faizleri de ocak ayının ilk haftasında yüzde 42,1 iken 26 Ocak itibariyle yüzde 41,21'e indi.

Ticari kredi faizleri ise tarihi zirvelerinde karar.com kalmaya ve artmaya devam etti. Ocak başında yüzde 53,45 seviyesinde olan ticari kredi faizleri 26 Ocak sonunda yüzde 54,15'e çıktı. Ticari kredi faizlerinde de 0.7 puanlık artış oldu.

ORTALAMA TL MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 46,36



Merkez Bankası haftalık verilerine göre, Aralık 2023'te yüzde 53'e dayanan ocak ayı başında yüzde 51'in üzerinde seyreden 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri 26 Ocak itibariyle yüzde 49,61 seviyesine geriledi. Ortalama TL mevduat faizleri de yüzde 46,36 seviyelerinde bulunuyor.

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 3,58

Aylık taksit: 7.005 TL

Toplam geri ödeme: 168.643 TL

İŞ BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 3,96

Aylık taksit: 7.352 TL

Toplam geri ödeme: 176.963 TL

GARANTİ BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 3,48

Aylık taksit: 6.915 TL

Toplam geri ödeme: 165.966 TL

ING BANK

Faiz oranı: Yüzde 3,69

Aylık taksit: 7.105 TL

Toplam geri ödeme: 171.032 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz oranı: Yüzde 3,89

Aylık taksit: 7.287 TL

Toplam geri ödeme: 175.416 TL

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 4,1

Aylık taksit: 7.481 TL

Toplam geri ödeme: 180.076 TL

KUVEYTTÜRK

Faiz oranı: Yüzde 2,98

Aylık taksit: 6.474 TL

Toplam geri ödeme: 155.904 TL

ICBC BANK

Faiz oranı: Yüzde 4,09

Aylık taksit: 7.472 TL

Toplam geri ödeme: 179.852 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 4,24

Aylık taksit: 7.612 TL

Toplam geri ödeme: 183.214 TL

Kaynak: Haber Merkezi