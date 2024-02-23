Şimşek çok hırslı

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Puan durumunda en yakın takipçisi olan İstanbul ekibi ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda zorlu bir maça çıkacak olan turuncu yeşilli takım, kritik maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrnemanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen idman düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alanda pas çalışmaları yapan oyuncular, idmanın ikinci bölümünde ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiler. Antrenman, koordinasyon ve dar alanda çift kale turnuva maçlarıyla tamamladı. Alanyaspor, hazırlıklarına bugün yapacağı id

manla sürdürecek. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor Servisi