Hem denetim hem eğitim

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile birlikte önceki gün Kemal Şuberi İlkokulu’nda servis araçlarını denetleyerek öğrencilere trafik eğitimi verdi. Okul servisi sürücülerine şu bilgilendirmeler yapıldı:
- Genel trafik kuralları,
- Trafik ışık ve işaretleri,
- Seyir halinde cep telefonu kullanılmaması,
- Durma, duraklama ve yolcu indirme ve bindirme kuralları,
- Hız kuralları ve takip mesafesi,
- Geçme ve geçilme kuralları,
- Alkollü ve uyuşturucu madde kullanımının sürücüler üzerindeki etkileri,
- Emniyet kemeri kullanımının önemi kapsamında alınması gereken tedbirler
- Okul servis araçları taşıma yönetmeliği.
Emniyet kemerinin önemi konusunda da 96 öğrenciye trafik eğitimi verildi. (Toygar DİM)
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile birlikte önceki gün Kemal Şuberi İlkokulu’nda servis araçlarını denetleyerek öğrencilere trafik eğitimi verdi. Okul servisi sürücülerine şu bilgilendirmeler yapıldı:
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.