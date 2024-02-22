Acı haber! Anne ile oğlu yan yana toprağa verildi

Bartın'ın Ulus ilçesinde Kumluca beldesine bağlı Konak köyü Derecamisi Mahallesi'nde oturan ve bir süredir Ankara'da çocuklarının yanında misafir olarak kalan Hanife Özsoy (95), sabaha karşı vefat etti.

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Anne Özsoy'un vefat haberi, köyde yaşayan oğlu Cevat Özsoy'a (65) bildirildi. Oğlu ise defin hazırlıkları yaptığı sırada fenalaşarak ve sağlık ekiplerine durum bildirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise oğlunun da hayatını kaybettiği anlaşıldı. Hanife Özsoy'un cenazesinin Ankara'dan yakınları tarafından Konak köyü Derecamisi Mahallesi'ne getirilmesinin ardından anne ve oğlu için burada cenaze töreni düzenlendi ve yan yana toprağa verildiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı