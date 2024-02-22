22 Şub 2024 - 23:23- Asayiş G:

Acı haber! Anne ile oğlu yan yana toprağa verildi

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Bartın'da, aynı gün vefat eden 95 yaşındaki anne ile 65 yaşındaki oğlu birlikte son yolculuklarına uğurlandı ve yan yana defnedildiler.

Acı haber! Anne ile oğlu yan yana toprağa verildi mask
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Bartın'ın Ulus ilçesinde Kumluca beldesine bağlı Konak köyü Derecamisi Mahallesi'nde oturan ve bir süredir Ankara'da çocuklarının yanında misafir olarak kalan Hanife Özsoy (95), sabaha karşı  vefat etti.

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Anne Özsoy'un vefat haberi, köyde yaşayan oğlu Cevat Özsoy'a (65) bildirildi. Oğlu ise defin hazırlıkları yaptığı sırada fenalaşarak ve sağlık ekiplerine durum bildirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise oğlunun da hayatını kaybettiği anlaşıldı.  Hanife Özsoy'un cenazesinin Ankara'dan yakınları tarafından Konak köyü Derecamisi Mahallesi'ne getirilmesinin ardından anne ve oğlu için burada cenaze töreni düzenlendi ve yan yana toprağa verildiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# sağlık, vefat, Anne, ankara

22 Şub 2024 - 23:23 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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