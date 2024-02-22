Acı haber! Anne ile oğlu yan yana toprağa verildi

Bartın'ın Ulus ilçesinde Kumluca beldesine bağlı Konak köyü Derecamisi Mahallesi'nde oturan ve bir süredir Ankara'da çocuklarının yanında misafir olarak kalan Hanife Özsoy (95), sabaha karşı vefat etti.
ACI HABERE KALBİ DAYANMADI
Anne Özsoy'un vefat haberi, köyde yaşayan oğlu Cevat Özsoy'a (65) bildirildi. Oğlu ise defin hazırlıkları yaptığı sırada fenalaşarak ve sağlık ekiplerine durum bildirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise oğlunun da hayatını kaybettiği anlaşıldı. Hanife Özsoy'un cenazesinin Ankara'dan yakınları tarafından Konak köyü Derecamisi Mahallesi'ne getirilmesinin ardından anne ve oğlu için burada cenaze töreni düzenlendi ve yan yana toprağa verildiler.
Kaynak: Anadolu Ajansı
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.