Emekliler bu haberle sevinçten havalara uçacak: Rakamı duyan bankaya koşuyor

Emeklileri sevindirecek bir müjdeli haber de Yapı Kredi'den geldi. İşte Yapı Kredi'nin güncel emekli promosyon rakamları...

3 Şubat 2024 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Emekli maaşına göre promosyon rakamları:

Bir aylık net gelir;

3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL promosyon

3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL promosyon

7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL promosyon

10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL promosyon ödenir.

12 000 LİRAYI BULAN PROMOSYON FIRSATI



Bankadan ilk defa emekli aylığı alacak veya son 6 ayda bankadan emekli aylığı almamış müşterilere 2.500 TL tutarında ek nakit ödül ödenir. Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1.000 TL ek nakit ödül ödenir. Ayrıca 3 Şubat 2024 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kart/kartları ile; promosyon başvuru tarihini takip eden 2 ay içerisinde toplam 500 TL harcama yapan müşteriler ise ek 1.000 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır. Bu ek ödüllerle birlikte promosyon 12 000 lirayı görmüş oldu. Bu rakamı duyanlar ise bankaya başvurmaya başladı.