22 Şub 2024 - 22:58- Gündem G:

Husumetlisiyle tartıştı! Husumetlisiyle birlikte sokaktakilere kurşun yağdırdı

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Ankara'da bir kişi sokakta husumetlisiyle kavga edip ateş açtı. O sırada yoldan geçmekte olan 2 çocuk vuruldu. Olayda 3 kişi yaralandı.

Husumetlisiyle tartıştı! Husumetlisiyle birlikte sokaktakilere kurşun yağdırdı mask
Husumetlisiyle tartıştı! Husumetlisiyle birlikte sokaktakilere kurşun yağdırdı
Husumetlisiyle tartıştı! Husumetlisiyle birlikte sokaktakilere kurşun yağdırdı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde Ahmet Nuri Ö., sokakta tartıştığı husumetlisi Muhammet Doğan T.'ye tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar Muhammet Doğan T. ile yoldan geçmekte olan ve evlerine gitmek isteyen M.D. (8) ve Y.Ç.'ye (8) isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammet Doğan T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Turan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan Ahmet Nuri Ö., cadde üzerinde Muhammet Doğan T. ile karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ahmet Nuri Ö. yanındaki tabancayla ateş ederken, kurşunlar Muhammet Doğan T. ile cadde üzerinde bulunan ve evlerine doğru gitmekte olan M.D. ve Y.Ç.'ye isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi  sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan Ahmet Nuri Ö.'yü suç aleti tabancayla birlikte yakalayıp gözaltına alınırken, tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Doğan T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, yaşanan olay ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; taraflar arasında yaşanan arbede sonrası ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların Muhammet Doğan T.'ye isabet etmesi, çevredekilerin kaçışması yer aldı.

Kaynak: DHA

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22 Şub 2024 - 22:58 - Gündem

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