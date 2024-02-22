22 Şub 2024 - 22:47- Gündem G:

Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Muğla'da otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı mask
Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı
Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yaya geçidinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Bedirhan Arslan (14) ile arkasındaki Mehmet Efe Can (13) yaşamını yitirdi. Kazada, otomobil sürücüsü ise yaralandı. 

Kaza, saat 16.00 sıralarında Fethiye- Antalya karayolu Çamköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki 48 FM 170 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Bedirhan Arslan'ın kullandığı 48 AOT 885 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 200 metre sürüklenirken, Bedirhan Arslan ile arkasındaki Mehmet Efe Can ise yol kenarına savruldu. Otomobil sürücüsü A.Ç. de yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Efe Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bedirhan Arslan ile A.Ç. ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bedirhan Arslan da hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü A.Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

# muğla, Otomobil, Motosiklet, kaza, Polis, Soruşturma, sağlık, Gelen, Saat, ilgili

22 Şub 2024 - 22:47 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Belediye başkan adayına vatandaştan şaşırtan istek: "Bana eş bulun" Verdiği yanıt gündem oldu... mask
Belediye başkan adayına vatandaştan şaşırtan istek: "Bana eş bulun" Verdiği yanıt gündem oldu...
Cumhurbaşkanı gururla duyurdu: İşte "Kaan"ın gökyüzüne çıkacağı tarih... mask
Cumhurbaşkanı gururla duyurdu: İşte "Kaan"ın gökyüzüne çıkacağı tarih...
Korkunç olay! Önce oğlunu vurdu sonra kendini mask
Korkunç olay! Önce oğlunu vurdu sonra kendini
Feci kaza! Turistlerin arazi aracı dereye uçtu mask
Feci kaza! Turistlerin arazi aracı dereye uçtu
Antalya ve Alanya'da flaş uyarı: Seçimden önce ödemeyi unutmayın mask
Antalya ve Alanya'da flaş uyarı: Seçimden önce ödemeyi unutmayın
Antalya'da gergin dakikalar: Taşınmayı reddettiler mask
Antalya'da gergin dakikalar: Taşınmayı reddettiler
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber