22 Şub 2024 - 22:41- Gündem G:

Antalya'ya geliyordu! Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı

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Bartın-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü motor kısmından ateş alarak alev alev yandı.

Antalya'ya geliyordu! Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı mask
Antalya'ya geliyordu! Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı
Antalya'ya geliyordu! Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı
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Bartın'da seyir halindeki yolcu otobüsü, motor kısmından tutuşarak alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, otobüste bulunan 13 yolcu ise çağrılan başka bir otobüsle yola devam etti.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Bartın- Ankara yolunun Dolaşıklar mevkisinde meydana geldi. Bartın- Antalya seferini yapmakta olan Kamil Koç firmasına ait Mahmut Can Yüksel yönetimindeki 06 DBV 148 plakalı yolcu otobüsünün, seyir halindeyken motor kısmından duman yükselmeye başladı. Arkadan gelen sürücülerin uyarısı üzerine otobüsü yol kenarına park eden sürücü ile birlikte yedek şoför, muavin ile 13 yolcu olmak üzere toplam 16 kişi, otobüsü terk etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, 13 yolcu daha sonra başka bir otobüsle Antalya’ya hareket etti. Otobüsün yanma anı cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: DHA

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22 Şub 2024 - 22:41 - Gündem

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