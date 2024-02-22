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Transparan elbisesiyle yürekleri hoplattı

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Aile dizisinde son olarak izleyici karşısına çıkan Yüsra Geyik sosyal medyada verdiği pozlarla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak giydiği transparan elbiseyle yürekleri hoplattı.

Transparan elbisesiyle yürekleri hoplattı mask
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Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat vererek büyük bir şöhrete kavuşan oyuncu Yüsra Geyik,  cesur tarzıyla sık sık gündem oluyor. Son olarak Aile dizisinde rol alan Geyik sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Geyik, transparan elbisesiyle katıldığı davetten pozunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımına bir bakan bir daha baktı. 

Transparan elbisesiyle yürekleri hoplattı

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, Son, aile, oyuncu

22 Şub 2024 - 21:34 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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