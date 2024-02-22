Transparan elbisesiyle yürekleri hoplattı

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat vererek büyük bir şöhrete kavuşan oyuncu Yüsra Geyik, cesur tarzıyla sık sık gündem oluyor. Son olarak Aile dizisinde rol alan Geyik sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.
Geyik, transparan elbisesiyle katıldığı davetten pozunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımına bir bakan bir daha baktı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.