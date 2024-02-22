Transparan elbisesiyle yürekleri hoplattı

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat vererek büyük bir şöhrete kavuşan oyuncu Yüsra Geyik, cesur tarzıyla sık sık gündem oluyor. Son olarak Aile dizisinde rol alan Geyik sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Geyik, transparan elbisesiyle katıldığı davetten pozunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımına bir bakan bir daha baktı.

Kaynak: Haber Merkezi