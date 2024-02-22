Yeni evleneceklere dikkat: Başvurular başladı

Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin düzenlemeleri kapsayan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Pilot olarak deprem bölgesinden başlanacak Aile ve Gençlik Fonu için başvurular, 15 Şubat 2024 tarihi itibariyle alınmaya başlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi aile.gov.tr adresinden yapılabilecek.Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyle resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor

Kaynak: Haber Merkezi