- Ekonomi

Yeni evleneceklere dikkat: Başvurular başladı

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Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 15 Şubat itibariyle depremlerden etkilenen illerde başlıyor. Fonla, 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

Yeni evleneceklere dikkat: Başvurular başladı mask
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Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin düzenlemeleri kapsayan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Pilot olarak deprem bölgesinden başlanacak Aile ve Gençlik Fonu için başvurular, 15 Şubat 2024 tarihi itibariyle alınmaya başlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi aile.gov.tr adresinden yapılabilecek.Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyle resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, 2024, aile, Kredi, internet

22 Şub 2024 - 20:00 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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