22 Şub 2024 - 20:48- Gündem G:

Polis memuru tartıştığı komşusunu vurdu

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Mersin'de bir polis tartıştığı komşusunu tabancayla vurdu. Komşu yaralandı, polis memuru tutuklandı.

Polis memuru tartıştığı komşusunu vurdu mask
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Mersin'de Recep K., tartıştığı komşusu  polis memuru Burak A. tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Polis memuru tutuklanırken, olay ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, 20 Şubat akşamı merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitede oturan polis memuru Burak A., bina girişinde bilinmeyen nedenle komşusu Recep K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada polis memuru Burak A., tabancayla Recep K.'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Recep K. hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerince gözaltına alınan Burak A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burak A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

OLAY KAMERADA

Ayrıca, olay anı ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kavga sırasında çevredekilerin ikiliyi ayırmaya çalışması ve Burak A.'nın ateş etmesi yer aldı.

Kaynak: DHA

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22 Şub 2024 - 20:48 - Gündem

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