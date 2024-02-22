Yoğun bakıma alınan Turabi'den flaş açıklama

Survivor yarışmasında kazandığı iki şampiyonlukla ünlenen Turabi Çamkıran, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Survivor All Star 2024'ün iddialı yarışmacılarından biri olan Turabi, yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmadan çekilmek zorunda kaldı.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak yoğun bakıma kaldırıldığını söyleyen Turabi, "Kırık, çıkık için geldik yoğun bakıma alındık! Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş" ifadelerini kullanmıştı.

Survivor'da kazandığı bir oyun sonrası yaptığı sevinç gösterisini de paylaşan Turabi, "Ölmez sağ kalırsam kesinlikle dönem işlerinde oynamalıyım. Şöyle kılıçlı, kalkanlı bir rol olsa iyi olmaz mıydı?" mesajıyla yapımcılara seslenmeyi de ihmal etmedi.

Hayranlarının sağlık durumunu merak ettiği Turabi, paylaşımıyla dikkat çekti. Yarışmadaki bir fotoğrafını paylaşan Turabi gönderisine, "Evet arkadaşlar, üstümdekini çok sormuşsunuz; kem göz ve nazar" notunu düştü.

Turabi'nin paylaşım yaptığı için durumunun daha iyi olduğunu düşünen hayran kitlesi ise "Turabi geri dön" yorumları paylaştı.

Kaynak: KARAR