'Senden Önce' 3. bölümde finale gidiyor

Senden Önce dizisinin ekran ömrü uzun olmadı. Kanal dizi için final kararı aldı. Başrolünü Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya‘nın paylaştığı dizinin 3. bölümde final yapmasına karar verildi.

Entrika ve ihanetin gölgesinde şekillenen olayların ekrana taşındığı dizinin bu hafta 3. bölümü çekiliyordu. Son alınan reytingler de çok düşük çıkınca projenin daha fazla uzatılmamasına karar verildi.

SENDEN ÖNCE KONUSU

Hakan Dağıstan, ülkenin en önemli inşaat şirketlerinden birinin sahibidir. 6 ay önce evlendiği karısı Merve’yle bir süredir problemler yaşamaktadır. İlk zamanlar tanıdığı, sevdiği kadın değildir artık Merve. Tam da bu süreçte tanışır Sahra’yla Hakan... Karısı ne denli uzak ve ilgisizse, Sahra o denli alakadar ve ısrarcıdır.Merve ve Hakan ikilisi hayatlarına Sahra girdikten sonra birbirlerine olan sevgileri, sırları ve sadakatiyle sınanacaktır. Ama aşkın sınavı diğerlerinden farklıdır; bilen değil, yanan kazanır.Bilindik bir kıssa vardır; dostluk ve aşk yolda karşılaşır ve “senden kalanları temizlemek benim işim” der dostluk aşka. Fakat bu hikayede durum farklıdır. Merve, dostlukla kirlettiği geçmişini, aşkla temize çekmeye çalışacaktır.

Kaynak: NTV