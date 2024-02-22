CHP'nin o ildeki adayı yarıştan çekildi! Yeni aday ise belli oldu

CHP'den Edirne'den Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen, genel başkan Özgür Özel'in Ankara'ya çağırarak sahnede elini kaldırdığı Şükrü Ciravoğlu, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Edirne'de 5 Şubat'ta yapılan ön seçimden ilk sırada çıkan eczacı Şükrü Ciravoğlu, partisi CHP'nin Edirne Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Ciravoğlu, ön seçimden 1 hafta sonra mide bulantısı ve düşük tansiyon şikayetiyle Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ciravoğlu'nun burada yapılan anjiyosunda kalp damarlarından birinde tıkanıklık tespit edilip, operasyona alındı. Tıkalı damarı açılıp stent takılan Ciravoğlu, operasyondan 2 gün sonra taburcu edilip saha çalışmalarına başladı. Geçen pazar CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan aday tanıtım toplantısında genel başkan Özgür Özel'in Edirne Belediye Başkan adayı olarak tanıttığı Şükrü Ciravoğlu, dün yeniden ritim bozukluğu şikayetiyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Doktorların, bir süre tedavi altında kalıp, ritim bozukluğu tedavisi olması gerektiğini belirttiği Ciravoğlu, bugün sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi.

'GENEL BAŞKAN ARADI'

Civaroğlu, Genel başkan 'geçmiş olsun' dilemek için aradı. Hastalığımdan dolayı seçim çalışmalarında geride kaldığımızı söyledi. Çekilmemin iyi olacağını belirtti. Ben de bunun üzerine adaylıktan çekildiğime dair dilekçeyi verdim dedi.

Ciravoğlu, adaylıktan çekildiğine yönelik belgeyi imzalayıp CHP ilçe başkanlığı aracılığıyla ilçe seçim kuruluna iletti. Öte yandan Ciravoğlu'nun yerine, ön seçimde ikinci sırada en çok oyu alan avukat Filiz Gencan Akın'ın Edirne Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmesi bekleniyor.

CHP'NİN EDİRNE ADAYI FİLİZ GENCAN AKIN OLDU

CHP'de Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu'nun Genel Başkan Özgür Özel'le telefonda görüşmesinin ardından çekilme kararı alması sonucu, partide geçen hafta yapılan ön seçimde ikinci sırada yer alan avukat Filiz Gencan Akın, CHP'nin Edirne'de yeni belediye başkan adayı oldu. CHP İl Başkanı Samet Kahraman, Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı ve il yönetimi akşam saatlerinde Edirne adliyesine giderek Filiz Gencan Akın'ın adaylık belgelerini teslim etti. Seçim kuruluna Akın'ın kendisi de destekçileriyle birlikte geldi. Belgelerin teslim edilmesinden sonra adliye önünde basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Samet Kahraman, Şükrü Ciravoğlu'nun çekilmesinin nedeninin sağlık sorunları olduğunu söyledi. Kahraman, Biliyorsunuz Sayın Şükrü Ciravoğlu rahatsızlandı, dördüncü kez hastanede şu anda. Açıkçası biz de böyle olmasını istemezdik tabii ki ancak o süreçten sonraki dönemde Şükrü beyin kalbiyle ilgili bir sıkıntı yaşandı, bir stent takıldı. O stentten sonra da ritim bozukluğu oluştu. Tabii ki hekimlerimizin bileceği daha geniş çaplı sıkıntılar yaşandı. Bugün de Şükrü Bey, Genel Başkanımızla birlikte telefonda iki kez görüşmüşler. Bu süreçte sıkıntı olma ihtimaline karşılık Şükrü Bey, Genel Başkanımızla istişaresinden sonra adaylığını geri çekti. Noter aracılığıyla dilekçesini sundu. Bugün de burada bildirdik dedi.

'BENİM İÇİN ÇOK YENİ BİR SÜREÇ'

CHP'nin Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın da, Öncelikle benim için Şükrü Bey'in sağlığına kavuşması önceliğim. Bu süreçle ilgili çok üzülüyorum. Takdir edersiniz ki bu yeni gelişen olaylar birkaç saat içerisinde yaşadığımız bir süreç. Dolayısıyla hep birlikte yine yolumuza yürümeye devam edeceğiz. Başkanımın da söylediği gibi bir şekilde toparlanacağız. Çok güçlüyüz, daha da güçleneceğiz. Bununla ilgili kapsamlı bir basın açıklaması da yapacağız. Çok yeni bir süreç benim için de. Hep beraber değerlendireceğiz. Bu arada başvurumuzu yaptık, devam eden bir sürecimiz olacak. Daha sonra netleşince hep beraber oturup konuşacağız diye konuştu.

Kaynak: DHA