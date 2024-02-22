22 Şub 2024 - 20:13- Magazin G:

Şarkıcı Murat Dalkılıç bütün konserlerini iptal etti

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Şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından sağlık nedeniyle konserlerini iptal ettiğini açıkladı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç bütün konserlerini iptal etti mask
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Şarkıcı Murat Dalkılıç, sağlık sorunları nedeniyle bütün konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

7 Mart'ta Londra'da vereceği konser dahil olmak üzere yakın zamandaki konserlerini iptal ettiğini duyuran Dalkılıç, yakın zamanda ameliyat olacağını da açıkladı.

"BİR AMELİYAT DAHA OLACAĞIM"

Ameliyat olacağını belirten Dalkılıç, açıklamasında şunları söyledi:

"Herkese merhaba. Maalesef sağlık sorunlarım nedeniyle 7 Mart Londra konserini ve yine maalesef zamanını tam bilmediğimiz bir süre daha gerçekleşmesi planlanan bütün konserleri iptal etmek zorunda kaldık.

İltifat edip bilen alan herkesten çok özür dilerim. Tedavim bu süre içerisinde itinayla devam edecek ve bir ameliyat daha olacağım. En kısa zamanda sağlıklı ve muhakkak daha güzel günlerde bir araya geleceğiz."

Kaynak: KARAR

# Murat Dalkılıç, konser, açıklama, Mart, sağlık

22 Şub 2024 - 20:13 - Magazin

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