Şarkıcı Murat Dalkılıç bütün konserlerini iptal etti

Şarkıcı Murat Dalkılıç, sağlık sorunları nedeniyle bütün konserlerini iptal ettiğini duyurdu.
7 Mart'ta Londra'da vereceği konser dahil olmak üzere yakın zamandaki konserlerini iptal ettiğini duyuran Dalkılıç, yakın zamanda ameliyat olacağını da açıkladı.
"BİR AMELİYAT DAHA OLACAĞIM"
Ameliyat olacağını belirten Dalkılıç, açıklamasında şunları söyledi:
"Herkese merhaba. Maalesef sağlık sorunlarım nedeniyle 7 Mart Londra konserini ve yine maalesef zamanını tam bilmediğimiz bir süre daha gerçekleşmesi planlanan bütün konserleri iptal etmek zorunda kaldık.
İltifat edip bilen alan herkesten çok özür dilerim. Tedavim bu süre içerisinde itinayla devam edecek ve bir ameliyat daha olacağım. En kısa zamanda sağlıklı ve muhakkak daha güzel günlerde bir araya geleceğiz."
Kaynak: KARAR
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.